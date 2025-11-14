Serra, intrighi e passioni ne “La formula magica”: gli interrogativi di Oddati su logica e libero arbitrio

Enigmi complessi, inafferrabili, cupi; menti che guardano lontano; formule e frammenti di vita vissuta con sullo sfondo lo splendido spettacolo napoletano. “La formula magica” di Nicola Oddati invita a riflettere sul libero arbitrio e sui fili che legano le scelte degli uomini, stimolando un ragionamento sul valore della conoscenza e sui suoi effetti sulle azioni che determinano il futuro. In mezzo: una pandemia che impoverisce molti ma arricchisce chi sa le informazioni in anticipo, le indagini che si avvalgono delle regole matematiche e delle visioni del protagonista, figure affascinanti ed altre che incutono timore.

Il tutto descritto con un linguaggio semplice e lineare che invoglia a divorare le quasi 600 pagine dell’ultimo tomo della trilogia.

La presentazione del romanzo, avvenuta nella gipsoteca “Giuseppe Maria Pisani”, è stata introdotta dal già sindaco Luigi Tassone che ne ha tracciato i tratti fondanti per poi lasciare ampio spazio al dialogo tra l’autore ed il direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza. Il confronto, sviluppatosi tanto sulla trama del “giallo” quanto sui concetti di fondo in esso contenuti, ha permesso anche di approfondire logiche e dinamiche che caratterizzano la società attuale, sempre più veloce e influenzata dall’informatica, senza tralasciare gli argomenti relativi all’ineguaglianza sociale, agli stili di vita, all’opportunità di “aprirsi” alle diversità. Non è mancata qualche battuta sul confine tra logica e religione, sulla relatività del tempo e sulla passione per la scrittura.