Serra. Installati 4 bagni chimici a Santa Maria del Bosco

In vista dell’apertura della stagione estiva e prima della Festa di Pentecoste, il Comune ha provveduto ad installare 4 bagni chimici (2 per le donne, 1 per gli uomini e 1 per i diversamente abili) a Santa Maria del Bosco, località meta di un importante flusso di turisti affascinati dalla spiritualità bruniana e dallo straordinario paesaggio naturale.

L’intervento consente di colmare “il vuoto” di servizi igienici in un’area molto frequentata dai visitatori e dagli stessi serresi. La priorità era dunque quella di evitare disagi a coloro che, arrivando anche da molto lontano, desiderano trascorrere momenti di riposo, riflessione o svago senza incorrere in spiacevoli inconvenienti.