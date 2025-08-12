Serra, iniziative contro la guerra. Barillari: “Invochiamo soluzioni pacifiche e durature”

Un messaggio di pace, in tempi funestati da venti belligeranti che seminano morte, dolore, disperazione. Un piccolo gesto, che esprime un’idea, un desiderio, una volontà. Traducono tutto questo le iniziative messe in campo per far sentire la propria voce in mezzo a tante voci.

“La nostra comunità – sostiene il sindaco Alfredo Barillari – si unisce al coro globale per la pace e il rispetto dei diritti umani, in particolare per i civili innocenti, tra cui molti bambini, vittime della crisi israeliano/palestinese”.

L’Amministrazione comunale, esponendo lo striscione “R1pud1a”, ribadisce “la vicinanza al popolo palestinese, condannando fermamente ogni forma di violenza, terrorismo ed estremismo, dissociandosi dalle azioni di Hamas e di ogni organizzazione violenta”.

A spiegare il senso di queste azioni è lo stesso primo cittadino: “abbiamo accolto con convinzione l’invito di ‘Emergency’ ad aderire alla campagna ‘R1PUD1A’, che richiama all’articolo 11 della Costituzione italiana: ‘L’Italia ripudia la guerra’. Esporre lo striscione è un impegno per la diffusione di una cultura di pace, dialogo e rispetto reciproco. Così come – aggiunge – lo è stata l’iniziativa promossa insieme a ‘Terre Bruniane’, ‘Il Brigante’ ed ‘Emergency’, svolta prima della passeggiata silenziosa, in cui la poesia di chi vive in Palestina una situazione disumana ha ispirato riflessioni profonde alla presenza dei curatori della raccolta ‘Il loro grido è la mia voce’ e del professor Vito Teti”. In sostanza, “questi gesti vogliono mantenere alta l’attenzione sulle sofferenze umanitarie e invitare tutte le parti a negoziare una soluzione pacifica e duratura, garantendo sicurezza e dignità ai popoli coinvolti”.