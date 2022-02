Serra. Iniziativa sul Pnrr di Censore, Condello e Magorno: segnali di movimenti politici

Si terrà domenica, presso la sala convegni del Parco naturale regionale delle Serre, a Serra San Bruno, l’iniziativa dal titolo: “Le opportunità dei fondi del Pnrr a partire dalla rigenerazione culturale e sociale dei paesi interni”. Ne discuteranno Nency Rachiele, Maria Condello, Maria Rosaria Franzè, Ivan Frustagli, Domenico Tomaselli, Domenico Gallelli, Giuseppe Condello, l’ex parlamentare Bruno Censore, il parlamentare Ernesto Magorno e il vicepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato. L’incontro è volto ad illustrare gli investimenti e le riforme che vanno nella direzione dello sviluppo dei paesi interni, previsti nel programma “Italia Domani”, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Attraverso questo Piano l’Italia è pronta a ripartire dopo la parentesi pandemica per la costruzione del Paese di domani con una particolare attenzione nei confronti dei paesi svantaggiati. Alla manifestazione prenderanno parte sindaci ed amministratori del territorio calabrese. Al di là degli aspetti squisitamente tecnici, è comunque possibile dare una lettura politica all’evento, vista la presenza di esponenti che rivestono o hanno rivestito ruoli di primo piano. Va approfondito, dunque, se e in che misura si tratti di un’azione di “area” configurabile come atto programmatorio di un nascente progetto politico.