Serra, iniziativa della Lega in piazza Mercato: “Scriviamo il programma per liberare la Calabria”

Contribuire alla formazione di un programma finalizzato a “liberare la Calabria” attraverso un cammino di sviluppo. È quanto si propone la Lega che ha promosso una serie di incontri sul territorio per la “raccolta di idee” e lo svolgimento di sondaggi idonei a far meglio percepire le propensioni e gli intendimenti dei calabresi.

In questo scenario s’inserisce l’iniziativa del gruppo locale dei salviniani, guidato da Nicola Tassone, che ha organizzato per giovedì in piazza Mercato, dalle 9 alle 12, un gazebo espositivo e propositivo proprio per dare slancio a questo percorso di “cambiamento”. In particolare, i cittadini saranno invitati ad indicare “le tematiche più importanti per rilanciare la Calabria” scegliendo fra diverse opzioni: “migliori infrastrutture, miglior sistema di trasporti, incentivi e sostegno agli imprenditori, riduzioni degli sprechi di denaro pubblico, sanità efficiente, imprenditoria giovanile, reddito di cittadinanza, sussidi/sostegno sull’agricoltura, investimenti nel sistema turistico, lotta alla ‘ndrangheta, riduzione delle tasse sulle assunzioni e lotta all’evasione fiscale”. I partecipanti potranno segnalare fino a 3 priorità.