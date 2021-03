Serra, inizia la sfida al Covid: partita la vaccinazione per gli over 80

Giornata simbolo per la lotta contro il Covid a Serra San Bruno. Nel locale presidio ospedaliero è stata infatti avviata la vaccinazione per gli over 80: clima disteso, efficiente organizzazione, nessun disordine. In sostanza, la macchina messa in moto dall’Amministrazione comunale ha funzionato e lo stesso sindaco Alfredo Barillari, coadiuvato dall’assessore Raffaela Ariganello e dal consigliere Raffaele Andrea Pisani, è stato presente sul posto per accertarsi della buona riuscita dell’operazione.

Ben felici di ricevere la dose di vaccino Pfizer, gli anziani sono stati accompagnati nei pressi della struttura da familiari e sono stati introdotti all’interno secondo le regole anti-Covid da personale preposto al servizio d’ordine che ha sfidato le intemperie di un pomeriggio tipicamente invernale.

“È stata una bella giornata di sanità pubblica – ha commentato il primo cittadino – organizzata con dedizione per servire al meglio i 105 over 80 vaccinati presso l’ospedale ‘San Bruno’. Un ringraziamento ai volontari Aval del gruppo ‘Simona Tripodi’, della Protezione Civile e ai beneficiari Puc coinvolti. Grazie al personale ospedaliero e alla polizia municipale. Un abbraccio ai medici con i quali abbiamo lavorato in stretta sinergia negli ultimi giorni”. Barillari ha mostrato soddisfazione perché “la campagna di vaccinazione a Serra è cominciata nel migliore dei modi, ora in collaborazione con l’Asp bisogna accelerare per somministrare più dosi possibili. Sul fronte contagi – ha concluso – continuano gli screening e domani avremo risultati ufficiali di alcuni molecolari”.