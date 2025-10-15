Serra, incontro tra il commissario dell’Asp Tomao e il sindaco. Barillari: “Serve più organico per l’Ospedale”

Garantire quanto scritto nei Dca e rinforzare l’organico del presidio ospedaliero montano. Sono queste le principali richieste ribadite dal sindaco Alfredo Barillari al nuovo commissario dell’Asp di Vibo Valentia Gianfranco Tomao.

L’ex prefetto si è recato in visita a Serra San Bruno dove è stato accolto nella casa comunale dal sindaco per un confronto su diverse situazioni che riguardano i servizi e le strutture dell’azienda sanitaria nella capitale delle serre vibonesi.

Un’occasione per fare il punto della situazione anche su ciò che sta portando risultati alla popolazione del comprensorio: il servizio a domicilio dei farmaci e la neonata Aft dei medici di base, l’installazione appena conclusa di una tac di ultima generazione.

“L’impegno a collaborare con l’Asp non è mai venuto meno – spiega il sindaco Barillari – al tempo stesso continuiamo a chiedere con forza, insieme anche agli altri sindaci dell’ambito e ai cittadini attenti alle vicende della sanità pubblica, maggiore attenzione innanzitutto per l’ospedale San Bruno”.

Il sindaco entra nel dettaglio degli argomenti: “Il reparto di medicina interna è allo stremo, con pochi medici che garantiscono con impegno un servizio essenziale del nosocomio. Il ‘San Bruno’ ha una dotazione di 19 posti letto di medicina interna a cui se ne aggiungono 2 di d.h. terapeutico: con altri medici si potrebbe arrivare a 25 posti letto ma attualmente con 3 medici turnisti siamo di fronte ad una situazione che rischia di compromettere la qualità dell’assistenza. Sono problematiche già fatte presenti al diretto sanitario aziendale, dottor Lazzaro, del quale apprezziamo la comprensione e la dedizione, ma bisogna trovare una soluzione a breve termine magari evitando discrepanze e avviando concorsi o avvisi di mobilità”.

Altro punto che da sempre viene sottolineato è la presenza di sale operatorie all’avanguardia che però sono chiuse da anni: “Incredibile come postazioni chirurgiche del genere non vengano utilizzate”. Per Barillari “si potrebbero eseguire gli interventi di day surgery, come previsto da decreto commissariale, da un lato caratterizzando e potenziando l’ospedale, dall’altro aumentando i numeri di interventi dell’azienda che eviterebbero così ai cittadini della provincia di recarsi altrove e di attrarre anche da altri terrori, come il catanzarese grazie alla trasversale delle Serre, altri pazienti che hanno esperienza di liste d’attesa lunghissime”.

Il commissario Tomao, sottolineando che l’ospedale di Serra merita grande attenzione vista la posizione strategica per le comunità di tutta l’area montana, ha invitato il sindaco a un incontro ancora più approfondito con i tecnici e i commissari dell’Asp presso gli uffici dell’azienda, pur evidenziando che il principale problema è reperire figure mediche che possano garantire i servizi sanitari.

“Organizzeremo a breve l’incontro – dice il sindaco – allargando il confronto a tutte le parti che in modo unitario stanno portando avanti la battaglia sulla sanità pubblica dell’area, come il comitato ‘San Bruno’”.