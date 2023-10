Serra, incidente tra uno scooter e un’auto: ragazzo trasferito in elisoccorso

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito a seguito di uno scontro tra una vettura e uno scooter avvenuto nell’incrocio tra via della Pace, via Menotti e via Pisacane. Il giovane, dopo gli iniziali soccorsi, è stato trasferito in elisoccorso in un’idonea struttura ospedaliera (politrauma). Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato di Polizia per accertare la dinamica dell’incidente e mettere in sicurezza l’area. Numerose le persone accorse sul luogo dell’impatto per avere notizie sullo stato di salute del 17enne.