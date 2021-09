Serra, incidente nei pressi dell’ospedale: tre persone coinvolte [FOTO]

Un violento incidente fra un camioncino e un Suv ha avuto luogo, per cause in corso d’accertamento, nel primo pomeriggio nell’incrocio tra via Alfonso Scrivo e via Aldo Moro, nei pressi dell’ospedale “San Bruno”. Tre persone hanno riportato nell’impatto conseguenze da verificare. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Numerose le persone accorse sul luogo, a seguito del forte rumore avvertito.