Serra, incidente moto-auto nei pressi della scuola media: interviene l’elisoccorso

Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio a Serra San Bruno su via Alfonso Scrivo, nelle immediate vicinanze della scuola media “Ignazio Larussa”. A scontrarsi sono state una moto ed una Fiat Punto: il giovane che era a bordo della due ruote ha riportato fratture all’arto superiore e all’arto inferiore destro, mentre, a parte l’evidente spavento, non si registrano ferite degne di nota per la conducente dell’auto. Il 20enne è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia del locale Commissariato e i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, oltre che ad operare gli opportuni rilievi per fare chiarezza sull’accaduto. Sul luogo sono in breve tempo accorse numerose persone, anche perché nell’istituto scolastico si stanno svolgendo in questi giorni gli esami. Seguono aggiornamenti.