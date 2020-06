Serra, incendio nel negozio gestito da cinesi su via De Gasperi [FOTO]

Un incendio è divampato, per motivi ancora da accertare, nel negozio gestito da persone di origini cinesi di via Alcide De Gasperi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, i Carabinieri e la Polizia. Non dovrebbero esserci problemi per le persone.

Molte persone, accortesi delle fiamme e del fumo, sono accorse sul luogo.

+++ AGGIORNAMENTO +++ Secondo le prime ipotesi, l’incendio si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito verificatosi nel bagno principale. Le fiamme sono state quasi completamente domate. Da calcolare i danni riportati.