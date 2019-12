Serra, inaugurata la “Casetta di Babbo Natale” [Foto]

Con l’inaugurazione della “Casetta di Babbo Natale” in piazza San Giovanni, alla presenza del vicesindaco Jlenia Tucci e dell’assessore Maria Rosaria Franzè, sono partite le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, in questo caso in collaborazione con “Ok Service”, per allietare le feste.



I bambini della scuola per l’infanzia di Terravecchia hanno potuto incontrare Babbo Natale. Nei prossimi giorni, sarà la volta della scuola per l’infanzia di Spinetto. L’Amministrazione comunale – che ha offerto dei piccoli doni – ha colto l’occasione per invitare alla collaborazione e a far preservare la struttura.