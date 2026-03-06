Serra, in piazza con l’Aism: gardenie e ortensie contro la sclerosi multipla

Un piccolo gesto per un grande obiettivo: fermare la sclerosi multipla. In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Aism ha organizzato in numerose piazze italiane “Gardensia”, iniziativa che consente – attraverso la scelta di una gardenia o un’ortensia e la donazione di un contributo – di sostenere la ricerca scientifica e garantire i servizi sul territorio per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, la maggior parte delle quali donne. A Serra San Bruno, nelle giornate di sabato e domenica, a partire dalle 9, sarà presente un gazebo in pizza Azaria Tedeschi, presso il quale si potrà compiere un nobile gesto.