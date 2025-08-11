Serra, in nottata la disinfestazione larvicida ed adulticida

Il Comune di Serra San Bruno avvisa la cittadinanza che a partire dalle ore 02:00 di domani (12 agosto 2025) avrà inizio il trattamento di disinfestazione larvicida ed adulticida del territorio comunale. L’intervento sarà effettuato dalla ditta affidataria del servizio con personale, veicoli ed attrezzature idonee. Tutti i prodotti utilizzati sono autorizzati dal Ministero della Sanità come presidi medico chirurgici ed appartenenti alla nuova generazione al fine della tutela dell’ambiente e della salute pubblica. L’Amministrazione comunale raccomanda, in particolare, di “evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; chiudere finestre e balconi ed evitare di sostare all’esterno in modo da prevenire contatti accidentali con i prodotti utilizzati durante l’intervento; lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano in prossimità della viabilità cittadina”.