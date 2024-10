Serra, “In movimento” contro Barillari: “Incoerenza e immobilismo, dalla sua Amministrazione zero risultati”

“Barillari continua imperterrito a giocare sulla lealtà e sulla buona fede dei cittadini serresi. Campione di incoerenza e di illogicità nelle sue scelte, non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte durante la campagna elettorale”. È la premessa della critica mossa dal gruppo “In movimento” al primo cittadino, al quale vengono mossi una serie di addebiti.

“Ci dica – affermano gli esponenti di ‘In movimento’ – quali sarebbero le ‘enormi differenze fra noi e loro’, ci dica quali sarebbero i ‘tanti fatti’, ci dica se lui e la sua Amministrazione sono riusciti, a distanza di oltre 4 anni, a portare a compimento un solo punto elencato nel tanto famigerato programma elettorale”.

Su questo, il gruppo politico invita nuovamente “i cittadini serresi a dare un’attenta lettura al fine di poter dare un esatto giudizio sull’operato del sindaco e della sua Amministrazione”..

“Doveva essere un paladino della giustizia – sostengono ancora gli esponenti del gruppo – contro tutto e tutti, un difensore dei cittadini capace di lottare contro i poteri forti, a partire dalla battaglia contro Sorical. Aveva proclamato ad ogni latitudine e con fermezza dai palchi elettorali che il suo primo obiettivo sarebbe stato quello di rompere ogni legame con la società che gestisce il servizio idrico, garantendo così trasparenza e autonomia decisionale. Ma le sue azioni sono state ben lontane dalle promesse fatte. Oggi – rilevano – non solo il sindaco non ha mantenuto il suo impegno a staccarsi da Sorical, così come non ha mantenuto altre decine di impegni presi durante la campagna elettorale, ma si è persino fatto eleggere nel consiglio direttivo di Arrical, l’ente che, tra le altre cose, ha sostituito Sorical nella gestione delle risorse idriche in Calabria. Un ruolo che non era affatto obbligatorio e che rappresenta un chiaro inganno di quanto promesso in campagna elettorale”.

Le conclusioni sono drastiche tratte: “è rimasta, nei cittadini serresi, solo la consapevolezza di un politico che ha abbracciato quella stessa macchina burocratica e politica contro cui si era scagliato in passato, altro che ‘enormi differenze fra noi e loro’. Zero risultati, zero azioni concrete … altro che ‘tanti fatti’. Il bilancio della sua amministrazione si limita a qualche selfie e ad apparizioni mediatiche che cercano di mascherare una realtà fatta di immobilismo, incapacità e mancate promesse”.