Serra in lacrime per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Tassone

La comunità delle Serre è sconvolta per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Tassone, ristoratore di 51 anni, conosciuto e ben voluto da tutti. Il suo cuore si è fermato rendendo vano ogni tentativo dei medici di restituirlo alla moglie ed al figlio. La sua “Lumera” ha dato ospitalità e spensieratezza a tutte quelle persone che hanno apprezzato le sue specialità culinarie. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in paese gettando nella disperazione quanti hanno incontrato il suo sorriso solare, il suo amore per la propria terra e la sua passione per il lavoro.