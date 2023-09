Serra, in arrivo un finanziamento per l’acquisto di libri destinato alla biblioteca comunale “Enzo Vellone”

La biblioteca comunale “Enzo Vellone” è fra i beneficiati della misura prevista dal Decreto del Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 contenente “Disposizioni attuative dell’art. 1, comma 350, della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234: contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri”. L’importo riconosciuto è di 4.232,08 euro.

A comunicarlo è il consigliere Raffaele Andrea Pisani che spiega che “questo finanziamento non solo ci permetterà di arricchire ulteriormente la dotazione libraria già in possesso, ma ancor più di caratterizzarla”. L’ottenimento dei fondi è “un motivo di orgoglio per la nostra comunità e soprattutto ci consente di affermare che finalmente una biblioteca esiste e che la strada tracciata da questa Amministrazione è quella giusta”. Secondo Pisani, “la lettura e lo studio sono fonte di libertà in quanto ne alimentano consapevolezza, conoscenza e senso civico. La nostra attività amministrativa – sottolinea – è partita dritta sul binario della cultura e, nella convinzione che questa possa essere traino di sviluppo culturale nonché economico, abbiamo letteralmente inseguito finanziamenti e posto in essere attività che potessero rendere la biblioteca comunale ‘Enzo Vellone’ importante e soprattutto appetibile”. Dunque, si registra un passo in avanti nel processo di potenziamento delle attività culturali locali.