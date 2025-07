Serra, in arrivo 105 studenti e 14 docenti del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto

Il sindaco Alfredo Barillari annuncia l’ormai prossimo arrivo di studenti e docenti del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto che, dunque, anche quest’anno saranno accolti con calore dalla comunità locale.

“A conferma del grande successo del programma di studio – spiega il primo cittadino – gli studenti hanno scelto ancora una volta Serra San Bruno e la Calabria per questa esperienza didattica. Il gruppo sarà composto da 105 studenti e 14 accompagnatori e soggiornerà a Serra da lunedì 14 luglio a giovedì 31 luglio”. Quasi tre settimane di permanenza nella città della Certosa, periodo durante il quale ci sarà non solo l’opportunità di scambi socio-culturali ma anche di un’integrazione di culture diverse che hanno matrici in parte comuni. L’esperienza degli anni precedenti ribadisce da una parte l’interesse e la curiosità di quanti vengono ospitati e dall’altra l’entusiasmo dei giovani serresi di confrontarsi con i coetanei provenienti dalla sponda opposta dell’oceano.

“Sono certo – sostiene Barillari – che sarà un piacere per tutta la comunità rinnovare questo legame, offrendo affetto e amicizia agli ospiti canadesi”.