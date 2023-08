Serra, il “TatàBum Summer Camp” conquista grandi e piccini

Nato a seguito del bando per l’organizzazione di centri estivi per bambini e ragazzi della Città di Serra san Bruno, “TatàBum Summer Camp” è la proposta dell’associazione culturale “Delecta Iter” presieduta da Luisa Baffa Trasci.

Iniziato dalla seconda metà di giugno, il progetto ha ottenuto l’utilizzo in comodato d’uso gratuito dei locali della biblioteca comunale (ex casa circondariale), una location dagli ampi spazi, che si è rivelata funzionale alle attività laboratoriali, ottima per i tanti giochi all’aperto grazie al giardino che occupa l’intero perimetro della stessa struttura.

Ad animare l’estate dei piccoli serresi (e non solo) un team di volontari, genitori e professionisti dell’educazione, in sinergia con l’Amministrazione comunale e associazioni locali quali

l’A.S.D. “New Gymnasium”, l’A.S.D. “San Bruno”, l’associazione “Terre Bruniane”, il centro sportivo Libertas, l’associazione “Fodis” e la testata giornalistica “Il Meridio”.

Il filo conduttore delle attività proposte è stata proprio Serra San Bruno, il suo territorio, la sua cultura e le sue tradizioni.

A prendervi parte più di cento bambini in età compresa tra i quattro ed i dodici anni, provenienti non solo da Serra e dal suo interland, ma anche da fuori Regione. Tanti infatti i piccoli ospiti “vacanzieri” provenienti un po’ da tutta Italia ed alcuni anche dall’estero che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze al “TatàBum”.

Un programma con cadenza settimanale, ricco e vario, ha coinvolto ed entusiasmato i giovanissimi che per otto settimane sono stati impegnati in laboratori di arte, musica, teatro, danza, sport, giornalismo, cucina, hanno curato un giardino didattico, e tra le altre cose hanno anche scritto, ballato e cantato la sigla del Campus: “Noi Siamo il TatàBum”.

Non solo laboratori, tanti giochi ed esperienze di gruppo itineranti all’interno della cittadina, realizzati in location suggestive come la “Caccia al tesoro” organizzata nel centro storico, la gara di cucina nella splendida Villa Bonitas, il concerto di Trombe nel Parco San Rocco, eventi che hanno coinvolto e divertito anche cittadini e turisti. Il Centro estivo comunale “TatàBum Summer Camp 2023” è stato un bel momento di comunità, ha creato nuove connessioni, compattato amicizie, ha fatto nascere nuove passioni, ha divertito, ha intrattenuto ma soprattutto è piaciuto molto a chi lo ha vissuto. I bambini lo hanno definito la cosa più bella dell’estate, e molto anche è piaciuto a genitori e nonni, che hanno colto e sostenuto l’alto valore educativo e sociale del progetto. L’associazione culturale “Delecta Iter” opera a Serra San Bruno da quasi venti anni, il “TatàBum” è di certo una delle iniziative di maggior successo realizzate dal sodalizio. “Noi, come sempre – ha commentato presidente Luisa Baffa Trasci – ci abbiamo messo tutta la nostra esperienza e tutta la nostra passione. Questo successo è anche frutto della sinergia con l’Amministrazione comunale e un sentito grazie va dunque al sindaco Alfredo Barillari che ha dimostrato sensibilità e attenzione verso il mondo dei piccoli. Un altro ringraziamento va alle cento famiglie che ci hanno accordato il loro sostegno e la loro fiducia”.

Baffa Trisci ha dato appuntamento all’extra Campus, cinque giorni ancora insieme per cinque nuove avventure e non solo. Stiamo lavorando – ha concluso – affinché anche l’inverno dei piccoli serresi sia ricco di nuove esperienze targate Tatàbum”.