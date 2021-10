Serra, il ruggito di Censore: “Ho la politica nel sangue, sono l’unico ad aver creato lavoro”

Le lunghe stagioni in cui Bruno Censore era il dominatore della politica del Vibonese sono passate. Il vento, le tendenze e i ragionamenti sono cambiati, ma la capacità di infiammare la piazza, magari con un linguaggio semplice e popolare, è ancora viva. Ed effettivamente la sensazione di una “autorevolezza” nell’argomentare viene distintamente percepita. Dal palco di piazza Azaria Tedeschi, il già parlamentare sfoga l’orgoglio di “avere la politica nel sangue”, difende Oliverio che è stato “azzoppato da una giustizia ingiusta”, parla di finanziamenti conquistati e di posti di lavoro creati, rilancia la sua “battaglia di dignità”, bastona chi “immeritatamente riveste un ruolo e non rappresenta il territorio”.

“Faccio politica per passione – sostiene – e non per interesse, mi sento un politico vero. Quando si lavora, forse si commettono errori, ma nessuno può disconoscere un’attività e io ancora una volta ci metto la faccia. Questa lista, che è autonoma, mi dà la libertà di difendere la mia terra, la Calabria, che è sempre commissariata e dietro i commissariamenti ci sono delle lobbies che perseguono interessi”.

Censore evidenzia i disagi causati dall’applicazione del Piano di rientro e non rinuncia ad un passaggio che riassume il concetto base: “io e qualche altro politico di valore di questo territorio abbiamo difeso l’ospedale di Serra. Adesso bisogna bandire i concorsi per i medici, perché il rischio che a breve sia sguarnito è reale”. In generale, “la politica può tutto e, come ha azzerato i debiti delle grandi città, può azzerare il debito sanitario calabrese”.

Qualche rilievo per l’Amministrazione comunale, che “cura il verde ma qui serve creare le condizioni per il lavoro”, e diverse stilettate per Luigi Tassone, comunque mai nominato: “noto un’involuzione, un ritorno al passato, i politici vengono prendono i voti e vanno via. Il voto ai forestieri è un voto perso. La piazza di stasera è diversa da quella semivuota e spenta di ieri. Noi non costruiamo carriere a tavolino, io la mia l’ho costruita con il voto del popolo. Il consigliere di questo collegio il Pd l’ha scelto da tempo e di certo non è il candidato di Serra”. Non manca la sua verità sulla candidatura: “ho tanti amici nel centrodestra, ma per rispetto alla mia storia non ho accettato proposte e non ho bussato da nessuna parte. C’era un discorso con De Magistris per costruire qualcosa di comune, ma poi è andata diversamente”.

Censore chiarisce il contenuto della telefonata con Pittelli, invita a “non votare i bambini” perché “serve una politica seria”, rimarca che “mi temono” e che “mi hanno tolto dal Pd perhè ero forte e avevo il consenso della gente”. Rivendica di essere “l’unico politico ad aver creato lavoro, mentre gli altri lo promettono” ed esprime la sua visione sul precariato che, al netto dei limiti, genera “economia sul territorio”. Infine una promessa: “sarò sempre in campo, anche se fuori dalle Istituzioni”.

La serata è stata aperta dal contributo delle candidate Giusy Eulalio e Giovanna Giacco.