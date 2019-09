Serra, il programma completo della “Festa del Fungo”

Al via la sesta edizione della “Festa del Fungo”. La manifestazione, che ha assunto nel corso degli anni importanza nazionale, è organizzata dalla Pro Loco di Serra San Bruno con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Serre, e si terrà nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre.

Come consuetudine, la festa inizierà ufficialmente il 4 ottobre con la classica escursione micologica guidata da esperti micologi: verranno raccolti i funghi che saranno, nel pomeriggio della stessa giornata, catalogati e destinati alla mostra che si terrà presso Palazzo Chimirri. Il programma completo delle restanti giornate del 5 e del 6 sarà così strutturato: alle 10 di sabato 5 avrà luogo l’inaugurazione della mostra micologica. Nel pomeriggio, ad allietare i tanti visitatori, il riuscitissimo mercatino gastronomico ed artigianale nel centro storico della cittadina con diversi eventi tra i quali spiccano in serata il concerto in piazza Monsignor Barillari e lo spettacolo pirotecnico. Entrambi gli eventi sono curati dalla Proloco, dalle Congreghe della cittadina e dalla Parrocchia San Biagio. il 6 ottobre, oltre alla mostra micologica e ai mercatini artigianali e gastronomici che si protrarranno per tutta la giornata, vi saranno nel primo pomeriggio vari concertini ed esibizioni, tra cui quelle delle “street band”, degli artisti di strada e delle scuole di ballo. Programma che strizza l’occhio anche ai più piccoli, per i quali sarà predisposta una apposita area gratuita di intrattenimento con diverse mascotte. Al fine di agevolare il traffico e per rendere più veloce lo spostamento sarà disponibile un servizio accompagnamento tramite trenino nel cuore della cittadina che porterà i visitatori presso i ristoranti aderenti al “Menù del Fungo”. Quest’ultimo è il menù che i numerosi ristoranti aderenti come ogni anno offrono, ad un prezzo modico, a tutti coloro che vogliono assaporare il gustosissimo fungo serrese, re indiscusso della festa. Infine verrà predisposta in Piazza Mercato un’area destinata ai camper.