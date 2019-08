Serra. Il priore Salvatore Zaffino: “La festa dell’Assunta è uno dei momenti più significativi per la vita religiosa e civile”

“I festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo si rinnovano anche quest’anno, con un’emozione in più rispetto ai due anni passati, essendo per il mio seggio l’ultimo anno in carica. La solenne celebrazione della festa dell’Assunta è uno dei momenti più significativi per la vita religiosa e civile della nostra Congrega e della nostra cittadina e a tal proposito, in qualità di priore, mi sento orgoglioso di aver potuto onorare per tre anni tale tradizione”.

A sottolineare il significato del periodo dal punto di vista religioso è il priore della Congrega della chiesa Maria Santissima Assunta in Cielo di Spinetto, Salvatore Zaffino che ribadisce che “la devozione incondizionata che i nostri confratelli/consorelle vicini e lontani nutrono per la Madonna dell’Assunta ci dà la forza e l’entusiasmo per realizzare anno dopo anno una così grande manifestazione religiosa e civile, un lavoro di squadra dunque e per cui è doveroso rivolgere dei ringraziamenti”. “Al nostro Padre spirituale, don Biagio Cutullè, e al nostro viceparroco, don Andrea Gasparro – aggiunge – va la nostra riconoscenza per aver accompagnato con la loro preghiera il nostro lavoro; a don Giovanni Fasoli, che ci accompagnerà per tutto il novenario e che durante la sua permanenza nella nostra cittadina coinvolgerà i nostri ragazzi con delle svariate attività, manifestiamo la nostra gratitudine”. Zaffino ringrazia l’omonima Confraternita di Terravecchia con cui “per tre anni abbiamo collaborato in armonia per l’organizzazione di una festa dignitosa”, l’Amministrazione comunale e la Regione Calabria per la concessione di un contributo. “Un ulteriore ringraziamento – conclude – va rivolto a Raffaele Timpano il quale curerà la diretta streaming dei vespri solenni della sera del 14 agosto. Il grazie più grande a tutti gli ‘Assuntari’ di Spinetto per la fiducia che in questi anni hanno riposto nei nostri confronti”.