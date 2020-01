Serra, il priore della Certosa ferma Salvini: “Non riceviamo politici in campagna elettorale”

Matteo Salvini non entrerà nella Certosa di Serra San Bruno.



A fare chiarezza è direttamente il padre priore dom Ignazio Iannizzotto che precisa di “non aver ricevuto alcuna richiesta” e che, comunque, anche “qualora tale richiesta dovesse arrivare, non potrebbe essere soddisfatta in quanto, come regola generale, non riceviamo politici durante la campagna elettorale”. Dunque, arriva lo stop per il leader della Lega che dovrebbe limitarsi alla manifestazione elettorale. Da valutare, a questo punto, un’eventuale rinuncia all’appuntamento serrese.