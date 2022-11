Serra, il Pd rincara la dose: “Amministrazione sempre più staccata dalla realtà, ormai il sindaco è isolato”

Il Pd torna all’attacco dell’Amministrazione comunale e ribadisce l’esigenza di “fare chiarezza” su quanto accade sul palazzo municipale dove regnerebbe “la confusione amministrativa”. Ad introdurre i motivi della critica è stato il segretario del locale Circolo Biagio Damiani che ha evidenziato “le ripercussioni fortemente negative sui cittadini determinate dalla dichiarazione di dissesto” lamentando “l’atteggiamento impassibile dell’Amministrazione comunale che non si è minimamente opposta alla perdita dell’Agenzia delle Entrate”.

Altre accuse sono piovute dal consigliere comunale Luigi Tassone che ha considerato l’Amministrazione “sempre più debole e staccata dalla realtà” e ha operato un confronto fra quanto veniva “promesso in campagna elettorale riguardo alla difesa e alla riapertura dei servizi” ed oggi “con il territorio che continua ad essere depauperato”. Nel mirino è stato messo “l’atteggiamento accomodante del sindaco nei confronti dell’Asp” mentre “ancora non si capisce se l’ospedale rimarrà come presidio o sarà trasformato in Casa della Comunità”. Per Tassone, il primo cittadino viene “quotidianamente smentito dai suoi colleghi” e “da lui non sentiamo una parola come se non si rendesse conto che i medici che vanno in pensione non vengono sostituiti e l’ospedale è sulla via della chiusura”. Inoltre, “non si parla più distacco da Sorical” e sarà fatto un nuovo accesso agli atti per “capire quanti litri di acqua vengono mandati da Sorical” perché “bisogna capire quale sia il reale problema”. Tassone ha precisato che “non mettiamo in discussione l’operato di dirigenti e dipendenti comunali” ma “abbiamo fatto l’accesso agli atti perché il vicesindaco cambia continuamente le cifre del debito, che in realtà non è stato nemmeno quantificato” anche perché “alcuni uffici non rispondono e l’Amministrazione, forse per timore, non vigila”. Poi un affondo politico: “il sindaco è sempre più isolato sia dagli altri sindaci sia all’interno della maggioranza” e “addirittura ci sono consiglieri che hanno restituito le deleghe”. Di tenore simile l’intervento del consigliere Antonio Procopio che ha sentenziato che “quella della maggioranza non era una conferenza stampa ma un ‘funerale’ e il ‘morto’ era la città di Serra San Bruno”. Quanto ai componenti della maggioranza, ha asserito che “si sono appiattiti a quella politica che prima additavano diventando camaleontici”. Prendendo spunto dalla nota vicenda dei distributori di carburante, ha affermato che “sono stati i dirigenti a denunciare ‘pressioni ai limiti dell’intimidazione’ ”. Quindi due domande ironiche sui risultati raggiunti: “le bollette sono aumentate o diminuite? Le indennità degli amministratori sono aumentate o diminuite?”. Su quest’ultimo argomento ha insistito anche il già vicesindaco Valeria Giancotti che ha notato “la lungimiranza personale degli amministratori riguardo alle indennità” sostenendo che “il surplus poteva essere inserito in un capitolo di bilancio per sostenere il turismo e le iniziative sul territorio”. Giancotti ha rimarcato quelle che ha interpretato come “incoerenze del sindaco”: “prima – si è chiesta – criticava l’esternalizzazione del servizio dei rifiuti ma poi cosa ha fatto? E che ha fatto per impedire i provvedimenti che penalizzano l’ospedale? Lo invito a dimettersi – ha concluso – per lasciare spazio a chi ama il territorio e perché amministrare non è stare sul teatro di Zelig”.