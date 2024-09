Serra, il Pd prova a riconnettersi con i cittadini e a costruire l’alternativa al centrodestra: “Via arroganza e supponenza, affrontiamo i problemi reali”

Magari le soluzioni non sono poi così a portata di mano ed il cammino si presenta più ostico di come presentato, ma il Pd è al momento l’unico partito politico che riesce ancora a dare continuità alle iniziative pubbliche sul territorio serrese. La manifestazione “Costruiamo il cantiere dell’alternativa alle destre”, svoltasi a palazzo Chimirri, ha rappresentato infatti un momento di confronto in cui amministratori e cittadini hanno avuto modo di esporre le criticità che vengono affrontate da chi vive – per scelta o per “costrizione” – a queste latitudini ed immaginare possibili prospettive. Un incontro un po’ alla vecchia maniera, in cui si è riusciti a parlare a cuore aperto e senza legacci.

Ad introdurre il dibattito è stato il già consigliere regionale Luigi Tassone che, dopo aver sottolineato “le difficoltà e gli imbarazzi di Occhiuto”, ha individuato nei sindaci i principali interlocutori in quanto “conoscitori dei disagi sociali e punti di riferimento delle comunità”. La lunga rassegna degli interventi ha permesso di mettere in fila “i problemi reali” senza tralasciare critiche ad “una destra arrogante e supponente”. Gli esponenti locali Biagio Damiani (segretario di circolo), Valeria Giancotti (Direzione regionale) e Antonio Procopio (consigliere comunale) hanno affrontato gli argomenti relativi alle aree interne, alla viabilità, all’aumento dei costi per le famiglie e le imprese lamentando “l’abbandono” da parte del Governo regionale e nazionale. Il vicesindaco di Spadola Antonio Rosso ha manifestato “preoccupazione per l’attuazione dell’autonomia differenziata”, mentre il primo cittadino di Borgia Elisa Sacco ha puntualizzato che “potere non vuol dire avere l’autorità ma la possibilità di dare risposte”. Sensazioni condivise dal sindaco di Arena Antonino Schinella che ha puntato l’indice contro “il continuo e incessante depauperamento del territorio, che invece ha bisogno di interventi straordinari soprattutto nei settori della sanità e della scuola” ed ha poi richiesto una guida per il Pd vibonese. Il sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella si è concentrato sull’aspetto politico e, condannati gli errori dell’aver “assecondato il populismo e distrutto le Province”, ha manifestato la volontà di “creare un partito di persone che credono nei valori”. Il sindaco di Siderno Maria Teresa Fragomeni ha insistito su trasporti, digitale, detassazione delle imprese, fruibilità e vivibilità dei luoghi, mentre Pasqualino Mancuso (segreteria regionale Pd) ha attaccato apertamente il sindaco di Serra San Bruno per “la mancata spesa delle risorse Green Communities”.

Sguardo rivolto alle prossime elezioni regionali per il segretario del Pd calabrese Nicola Irto che, premesso che “sull’autonomia differenziata è scattata una scintilla nei cittadini”, ha spiegato che “sui temi si trovano le ragioni per stare insieme e costruire un’alternativa al centrodestra”. “Oggi – ha in particolare rimarcato – la sanità è in stato di abbandono, al di là dei racconti social di Occhiuto che non ha proposto nemmeno una riforma quando, al contrario, servivano decisioni forti e di rottura”. Cifre e tendenze hanno contraddistinto le conclusioni del capogruppo del Pd in Commissione Agricoltura Stefano Vaccari, propenso a “costruire l’identità di un partito che guarda negli occhi le persone e le imprese e prova a riconnettersi con loro”. Il deputato ha infine affermato di aspettarsi “una mobilitazione senza precedenti per difendere l’assetto democratico e unitario del Paese”.