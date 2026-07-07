Serra, il Nursind incontra il sindaco: “Esposte le criticità riguardanti l’ospedale e l’Emergenza territoriale”

Il Nursind – sindacato degli infermieri – ha incontrato il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per sottoporre alla sua attenzione tutte le criticità concernenti l’ospedale e soprattutto l’Emergenza territoriale. “Abbiamo ribadito – afferma l’esponente sindacale Maurizio Arena – che la situazione è oramai insostenibile ed è destinata a peggiorare con l’aumento della popolazione prevista per il periodo estivo.

Le nostre proposte per sopperire alle ambulanze prive della figura infermieristica sono quelle di attivare da subito le prestazioni aggiuntive in attesa del reclutamento del personale necessario per tutto il territorio provinciale. Altra misura necessaria per gestire al meglio le emergenze territoriali è l’attivazione delle Auto mediche e la presenza costante delle Guardie mediche sul territorio. Il sindaco si impegna a rappresentare le nostre istanze, prendendo atto dei rischi sanitari che la popolazione del comprensorio può subire”. Ad avviso del sindacato, “il continuo allarme lanciato dai vari comitati non può essere non ascoltato e bisogna porre rimedio da subito”. Il Nursind specifica che “gli infermieri da noi rappresentati sono come sempre disponibili a proporre misure e soluzioni. Gli infermieri rappresentano la spina dorsale del Servizio sanitario e meritano maggiore considerazione. Pertanto – è la conclusione – vigileremo quotidianamente sull’emergenza in atto, a partire della Conferenza dei sindaci convocata nella giornata odierna”.