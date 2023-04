Serra, il Monumento ai Caduti tornerà a risplendere: partono i lavori di restauro e valorizzazione

È uno dei punti più significativi di Serra San Bruno dal punto di vista storico e architettonico, un luogo che ricorda gesti eroici compiuti dai figli di questa terra per difendere la patria. Insomma, un motivo d’orgoglio per tutti i serresi e una meta per le visite dei turisti. Ma il Monumento ai Caduti, posto in piazza Azaria Tedeschi, è stato anche oggetto di critiche e riflessioni per via delle sue condizioni: in tanti hanno chiesto nel corso degli ultimi anni un intervento volto ad onorare un simbolo così importante per la memoria, oggi compromesso dalla ruggine. E finalmente sembra essere giunto il momento di agire grazie ad un finanziamento di circa 42mila euro, ottenuto nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la parte concernente i contributi da destinare agli investimenti in infrastrutture sociali. Nei giorni scorsi è iniziata la cantierizzazione: l’intervento di restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del Monumento vedrà coinvolti il progettista e direttore dei lavori Pasquale Rachiele, il responsabile della sicurezza Matteo Rullo ed il restauratore Antonio Adduci.

Le prime operazioni comporteranno lo smontaggio della statua, la rimozione dei corpi illuminanti e la messa in sicurezza dei collegamenti elettrici. Poi entreranno in azione i restauratori. In particolare, saranno rimossi i prodotti coerenti mediante l’uso di spazzole e soluzioni di acqua e tensoattivo, le parti in bronzo saranno ripulite dei prodotti di corrosione, saranno applicati protettivi a base di cera microcristallina. Dopo il trattamento del basamento granitico e delle lapidi, sarà scelto il prodotto per la protezione delle parti lapidee e l’eventuale applicazione si prodotti antigraffiti. Infine, prima della messa in sede della statua sopra il basamento, sarà sostituito il supporto in ferro (responsabile delle colature) con uno in acciaio inossidabile. Saranno infine ripulite le ringhiere con la rimozione di ossidi, riorganizzata la fascia verde che circonda il basamento e posto un nuovo sistema di illuminazione artistica a led. Insomma, i nomi di uomini valorosi torneranno a splendere su un Monumento che incarna la determinazione di chi ama la propria terra ed è disposto a battersi a costo della vita per difenderla.