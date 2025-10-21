Serra, il gruppo di Adriano Tassone prende posizione: “Vicini a L’Andolina, il riformismo è rispetto e servizio”

“La nostra adesione elettorale a Forza Italia risale a oltre vent’anni fa. Non svolgiamo attività di partito in modo strutturato, ma abbiamo sempre garantito a Forza Italia sostegno ideale, politico ed elettorale. Oggi, di fronte alla crisi che investe il partito nei rapporti con la Provincia e con il suo presidente, Corrado L’Andolina, sentiamo il dovere morale di intervenire, non per alimentare polemiche, ma per affermare un principio di verità e di giustizia”.

A prendere posizione è un gruppo di esponenti serresi, composto tra gli altri da Adriano Tassone, Giuseppe De Raffele, Domenico Zaffino e Francesco Tassone, che invitano i rappresentanti politici “ad abbassare i toni” ed a “porre, sempre e comunque, in primo piano gli interessi della comunità”.

I componenti del gruppo premettono che “Corrado L’Andolina è, prima di tutto, una persona perbene. E questo, in politica come nella vita, conta più di qualsiasi appartenenza”, confermano “stima, amicizia e solidarietà” e e rimarcano il fatto di conoscerlo “come uomo del centrodestra, prima nel Nuovo PSI e poi in Forza Italia, sin dal 1993”. “Un raro esempio – aggiungono – di compostezza e serietà. La sua formazione è radicata nei valori del socialismo libertario e riformista: equilibrio tra libertà e giustizia sociale, tra responsabilità e solidarietà. Su temi come il lavoro e i diritti civili, la sua sensibilità è sempre stata vicina alle persone e lontana dai calcoli”.

Quanto ai risultati della gestione amministrativa, tracciano un bilancio ampiamente positivo e citano alcuni dati: “oltre 13 milioni di euro per interventi straordinari sull’edilizia scolastica, disavanzo ridotto da 11 a 5 milioni, mai un’anticipazione di cassa, 140 interventi programmati fino al 2029 per un totale di 57 milioni, di cui 15 milioni reperiti come risorse straordinarie durante il mandato, e 931 mila euro per la digitalizzazione degli uffici”. A loro avviso, si tratta di “numeri che raccontano una gestione efficiente, ma soprattutto un’idea di amministrazione come servizio alla collettività”.

Inoltre, esaltano “la dignità con cui Corrado L’Andolina ha ricoperto il suo ruolo istituzionale: sobria, sempre improntata al rispetto delle istituzioni e dei cittadini.

In un tempo in cui la politica spesso si piega al clamore e all’interesse di parte, la sua condotta è stata esempio di fermezza, equilibrio e responsabilità civile”.

I firmatari della nota affermano poi che “l’attività dell’Ente non ha mai subito stalli e la maggior parte degli atti è stata approvata all’unanimità. Tuttavia, incomprensioni politiche e mancanza di capacità di sintesi hanno lacerato il rapporto tra il presidente e il partito. Le critiche e gli attacchi personali che ne sono derivati sono stati eccessivi, spesso ingiusti ed estranei a una forza politica che si richiama ai valori del rispetto e del merito”.

La conclusione sembra tradurre una vicinanza politica che proseguirà nel percorso all’interno del partito azzurro: “noi, elettori di Forza Italia di Serra San Bruno, vogliamo dirlo chiaramente: Corrado L’Andolina non è solo. Gli siamo accanto, con affetto e con riconoscenza, per il lavoro svolto, per la coerenza dimostrata e per la rettitudine con cui ha rappresentato le nostre comunità”.