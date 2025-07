Serra, il fascino della “Festa del grano”: il contatto con la natura tra tradizione e modernità

È un ponte tra passato e presente, un’esperienza genuina che coniuga l’aspetto formativo con quello socio-culturale e culinario. La “Festa del grano”, organizzata dal Polo rurale solidale, ha offerto una rielaborazione del percorso dell’importante cereale e ha fornito un coinvolgente quanto pratico e reale racconto mettendo a confronto i metodi di ieri con gli sviluppi tecnologici di oggi. Un’immersione nella natura e nella storia insomma, condita da momenti di spensieratezza e di divertimento.



Stimolante, in particolare, il dibattito “Dal chicco alla tavola, evoluzione di un legame antico”, promosso dall’associazione “SII – Serre, Impresa e Innovazione” e moderato dal direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza. Lo scambio di vedute, snello ed efficace, ha avuto avvio con l’introduzione di Cosimo Primerano (Cooperativa sociale “C&C Solution”) che ha sottolineato il ruolo del contadino anche come “vigile presenza territoriale” soffermatosi sulle nuove modalità di coltivazione e raccolta delle spighe. I cambiamenti intervenuti nella produzione dei prodotti finiti sono stati illustrati da Bruno Raffele (“Profumo di pane”) che ha posto come fondamento del successo aziendale l’abbinamento di professionalità e conoscenze tecniche con l’adozione dei nuovi strumenti e l’adattamento ai nuovi schemi di lavoro, mentre Walter Lagrotteria (“Le delizie della nonna”) ha rimarcato la necessità di non abbandonare le antiche tradizioni, in quanto elementi essenziali dell’identità locale, tenendo comunque a mente le evoluzioni del sistema commerciale. Sulla necessità di vigilare sul rispetto della normativa sanitaria, di effettuare i dovuti controlli e di insistere nella lotta all’abusivismo si è concentrato Antonio Serrao (“Coop Sea”); quindi è stato il nutrizionista Antonio Ritrovato a entrare nei dettagli degli equilibri alimentari da rispettare senza stravolgere stili di vita e senza farsi schiacciare dalle tendenze diffuse a mezzo social. L’iniziativa, che presenta ampi margini di miglioramento, costituisce un’esperimento sinergico e un’idea da riproporre anche per avvicinare i giovani ad un settore che può regalare nuove occasioni di crescita alla comunità.