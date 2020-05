Serra, il Coro “San Bruno” supera il Coronavirus: ecco il video “Vergini Maria”

Tempo di coronavirus anche per il Coro parrocchiale “San Bruno” di Serra. Inizia il mese mariano, ma purtroppo in condizioni diverse da tutti gli altri anni. Nessuna Messa comunitaria, nessuna recita di Rosario comunitaria se non in diretta streaming.



Il coro invece da circa tre settimane si è organizzato. Lo spunto è partito da una poesia dialettale di Mastro Bruno Pelaggi, “alla Vergini Maria”. Più che una poesia è una vera e propria preghiera alla Madonna. Ognuno dei componenti del coro ha registrato un video con il proprio cellulare ed inviato al gruppo tramite Whatsapp. Un meticoloso lavoro audio compiuto dal maestro Chiara Vinci, direttore del coro, un ottimo arrangiamento musicale di Michele Vinci ed un puntuale montaggio video realizzato da Raffaele Timpano, corredato dalle sue foto, hanno prodotto il video “Vergini Maria”, pubblicata proprio oggi, primo giorno del mese di Maria.

Di seguito, il link al video: https://www.facebook.com/corosanbruno/videos/1043320722707394/