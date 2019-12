Serra, il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il Piano di riequilibrio

È prevista per venerdì alle 9.30 una seduta del Consiglio comunale di grande importanza per la vita dell’Ente. All’ordine del giorno vi è infatti “l’approvazione del Piano di riequilibrio” sulla scorta della procedura attivata nei mesi scorsi e che è volta a far rientrare il Comune rispetto alla mole debitoria accumulata nel corso dei decenni. L’Assemblea potrà dibattere su cause ed effetti dello stato debitorio e sulle attività da porre in essere per avviare un cammino sostenibile.