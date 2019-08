Serra, il Comune ricorre alla procedura di riequilibrio finanziario. Nuovo scontro maggioranza-dissidenti

In un delicato Consiglio comunale (assenti i consiglieri di “Liberamente” Alfredo Barillari, Rosanna Federico e Cosimo Polito), chiamato ad adottare decisioni complesse e dolorose, si ripropone lo scontro fra la maggioranza ed i cosiddetti dissidenti, con toni e termini non sempre adatti al pubblico dibattito e con interventi a volte qualitativamente scadenti.

Quattro ratifiche di deliberazioni di Giunta di variazioni d’urgenza al bilancio – con sconfinamenti in argomenti estranei all’ordine del giorno – fanno da prologo al vero nodo: il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il sindaco Luigi Tassone premette che “dal primo giorno ho messo in luce la difficoltà della situazione”, ricorda il riconoscimento di “oltre 1 milione di debiti fuori bilancio” ai quali si aggiungono “continue sentenze sfavorevoli” e sottolinea che comunque era stato raggiunto “un risultato di gestione positivo di circa 2 milioni e 9mila euro (portato a 3,1 milioni nel 2019)”. Segno “+” ribaltato, però, dal fondo crediti di dubbia esigibilità e “dall’annullamento dei residui per effetto della Manovra finanziaria” che hanno portato ad un disavanzo di oltre 3 milioni di euro, destinato a superare nel 2019 i 4,1 milioni. Resterebbero così fuori dalla possibilità di copertura 1.629.000 euro aumentati di ulteriori 283.000 euro di debiti fuori bilancio. “Non si tratta di dissesto – chiarisce Tassone – e con le azioni che stiamo portando avanti ci sono le condizioni per il risanamento. Proporremo al Ministero un Piano di rientro da 4 a 20 anni presentando il Piano di riequilibrio fra 90 giorni. È una misura straordinaria, che non inciderà sui cittadini. È una scelta – aggiunge – operata con sofferenza, ma siamo convinti che, grazie ad azioni virtuose, risaliremo la china. Siamo consapevoli che non c’era alternativa, stringeremo la cinghia con senso di responsabilità”. Critiche serrate arrivano dal consigliere Walter Lagrotteria, secondo il quale “questa nuova Amministrazione si è insediata, pur nella coscienza di dover fare questo passo, senza attivarsi celermente per l’avvio delle procedure che servivano per la presentazione del ripiano, quali quelle relative al Psc e al bando per la zona Pip. Dunque, la maggioranza si ritrova ora a fare le veci del commissario. Ho dubbi e timori sulla possibilità di effettuare assunzioni e stabilizzare gli lsu. Eppure la dotazione organica è risicata e i pensionamenti accrescono le criticità”. Tesi rigettate da Tassone, ad avviso del quale “Lagrotteria è la persona meno indicata per sollevare rilievi, visto che aveva la delega al Bilancio” e dal vicesindaco Jlenia Tucci, che denota come “l’ultimo atto ufficiale del Psc risale al 2017”. Su tutti i punti (passati con i 7 voti della maggioranza; il Consiglio comunale è composto da 13 consiglieri compreso il sindaco, ndr) Brunella Albano, Valeria Giancotti e Walter Lagrotteria escono dall’aula al momento della votazione, sostenendo la mancanza del numero legale (inesistente per la maggioranza). La minoranza non rientra per l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018, la comunicazione inerente il prelievo dal fondo di riserva e la sdemanializzazione e permuta del reliquato stradale, prospiciente la via San Brunone da Colonia, individuato in un tratto della sede viaria della strada vicinale “Nuccia”.