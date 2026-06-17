Serra, il Comune pubblica gli avvisi per i Centri estivi. Maiolo: “Continuiamo ad essere vicini alle famiglie”

Il Comune di Serra San Bruno ha provveduto a pubblicare gli avvisi volti a consentire la partecipazione agevolata ai centri estivi con l’obiettivo di sostenere le famiglie e dare l’opportunità di fare nuove esperienze ai ragazzi. Il primo avviso è volto all’individuazione delle famiglie cui verrà erogato un contributo economico (voucher) a parziale o totale copertura del costo di frequenza dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che avranno luogo sul territorio del Comune di Serra San Bruno, organizzati e gestiti dagli operatori operanti sul territorio comunale.

Il riconoscimento del contributo economico è subordinato a diversi requisiti, da possedere alla data di frequenza dei centri estivi: residenza del minore nel Comune di Serra San Bruno; età del fruitore compresa tra i 3 anni compiuti e i 17 anni; iscrizione del minore ad un centro estivo organizzato e operante sul territorio comunale; attestazione Isee in corso di validità. Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre.

Contestualmente, è stato pubblicato l’avviso per individuare i soggetti interessati all’organizzazione e gestione dei centri estivi. Agli stessi potranno essere concessi a titolo gratuito, per il periodo tra l’1 luglio ed il 31 agosto e limitatamente al solo periodo estivo di svolgimento delle attività, specifici locali, spazi ed aree pubbliche (Sale Museo-Pinanoteca – località San Rocco e annesso giardino, Corso Umberto I n. 2; Locali piano terra Palazzo Chimirri – ex Biblioteca Comunale “Enzo Vellone”, Via Chimirri n. 23; Scuola dell’infanzia “Assuero Barillari” e cortile esterno, Via Aldo Moro n. 23; Cortile Scuola Primaria plesso “Azaria Tedeschi”, Via Vittorio Emanuele Terzo III n. 34). Le domande potranno essere presentate entro il 23 giugno alle ore 13.

“Diamo continuità – ha affermato la consigliera Sabina Maiolo – a iniziative dall’alto valore sociale che facilitano la conciliazione fra vita privata e lavoro e che possono rappresentare un momento di crescita per i nostri ragazzi. Essere vicini alla famiglie è una delle nostre priorità e i centri estivi sono uno degli strumenti che consentono di raggiungere questo scopo”.