Serra. Il Comune concede gli spazi per lo svolgimento dei Centri estivi: domande da presentarsi entro il 9 giugno

Il Comune di Serra San Bruno ha indetto un avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti interessati all’organizzazione e gestione dei centri estivi, di servizi socio-educativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni.

Agli stessi soggetti potranno essere concessi a titolo gratuito, per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 7 settembre, idonei locali, spazi ed aree pubbliche (Sale Museo-Pinanoteca – località San Rocco e annesso giardino, Corso Umberto I n. 2; Locali piano terra Palazzo Chimirri – ex biblioteca comunale “Enzo Vellone” – Via Chimirri n. 23; Scuola dell’infanzia “Assuero Barillari” e cortile esterno, Via Aldo Moro n. 23; Cortile Scuola Primaria plesso “Azaria Tedeschi”, Via Vittorio Emanuele Terzo III n. 34).

Possono manifestare interesse: associazioni regolarmente costituite ed Enti del terzo settore; Enti pubblici e privati; Enti ecclesiastici o di culto dotati di personalità giuridica; soggetti privati (con o senza personalità giuridica); altri soggetti che perseguono finalità educative, ricreative, sportive, socio-culturali a favore di minori.

Le domande dovranno essere presentate – entro le ore 13 del 9 giugno – a mezzo Pec all’indirizzo info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it o con consegna a mano, in busta sigillata, all’ufficio protocollo dell’Ente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico ed indirizzata al Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali del Comune di Serra San Bruno – Piazza Carmelo Tucci n. 1.