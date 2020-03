Serra, il Comune attiva il servizio di consegna a domicilio di spesa e medicinali: coinvolte le associazioni di volontariato

Al fine di fronteggiare i disagi provocati dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il subcommissario del Comune di Serra San Bruno Sergio Raimondo ha reso noto che l’Ente ha sensibilizzato le associazioni di volontariato presenti nel territorio per “ottenere supporto nelle attività di assistenza alle persone più svantaggiate che, in applicazione delle norme adottate per il superamento dell’emergenza in atto, devono restare a casa”.

Il servizio, che prevede il recapito a domicilio di generi alimentari, farmaci e prescrizioni mediche, sarà erogato tramite le associazioni di volontariato che hanno già dato la propria disponibilità (Pro loco, Ualsi ed Agesci) e di quelle che si accrediteranno. La richiesta di assistenza potrà essere effettuata telefonando, entro le ore 9 da lunedì a sabato, ai numeri 0963.779440 o 0963.779414. La consegna sarà effettuata nella stessa giornata della richiesta dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 17.