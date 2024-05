Serra, il Comitato “San Bruno” rivendica le modifiche all’ultimo DCA

Il Comitato “San Bruno” rivendica le correzioni che saranno apportate all’ultimo DCA e che dovrebbero scongiurare il rischio di chiusura dell’ospedale di Serra San Bruno. Il sodalizio ricorda il proprio annuncio risalente a qualche settimana addietro con il quale veniva comunicato che “il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia aveva garantito la modifica/eliminazione, nelle parti in cui si sottolineava la chiusura del presidio ospedaliero di Serra San Bruno una volta aperto il nuovo ospedale di Vibo Valentia, del DCA 78 del 26 Marzo 2024” e adesso rende noto il contenuto della nota con la quale il commissario ad acta per la Sanità Roberto Occhiuto promette la variazione.

In particolare, nella nota viene asserito che “in sede di revisione saranno debitamente considerate le preoccupazioni espresse merito al futuro dell’ospedale di Serra San Bruno ristabilendo le precedenti previsioni del decreto n. 64 del 5 luglio 2016 per tutti i presidi Spoke ricadenti nelle aree territoriali di riferimento dei tre nuovi ospedali programmati (di Palmi, della Sibaritide e di Vibo Valentia)” per come indicato nella Tabella 43:

Il Comitato attende ora che il tutto venga messo nero su bianco.