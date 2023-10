Serra, il Comitato “San Bruno” pronto a presentare il ricorso al Tar contro “la trasformazione dell’ospedale”

Lunedì mattina verrà presentato al Tar il ricorso contro il Dca 198 del 12/07/2023 che prevede la trasformazione dell’ospedale “San Bruno” in ospedale territoriale. Il Comitato “San Bruno” passa dunque dalle parole ai fatti, affidando l’incarico all’avvocato Paolo Perrone del Foro di Paola.

Il sodalizio ringrazia “tutti i cittadini che stanno contribuendo alla raccolta dei fondi necessari per affrontare le spese legali del ricorso e, in modo particolare, il Comune di Nardodipace nella persona del sindaco Romano Loielo il quale, dimostrando di non essere assuefatto alle logiche politiche clientelari, ha affiancato il Comitato nella presentazione del ricorso con delibera n. 121 del 3/10/2023”. Il Comitato esprime inoltre un ringraziamento all’Usb Pubblico impiego Calabria, alle tre congreghe di Serra San Bruno, all’osservatorio civico Città attiva Vibo Valentia, a Calabria sociale e a tutta la rete di comitati ed associazioni in difesa del diritto alla salute presenti in Calabria”.