Serra, il Comitato “San Bruno: “Il sindaco si è ravveduto, ora la Casa della comunità può essere ubicata fuori dall’ospedale”

Dopo il Consiglio comunale aperto tenutosi nei giorni scorsi, il Comitato “San Bruno” si è riunito per fare il punto della situazione sulle richieste di allocazione della Casa della comunità fuori dall’ospedale “San Bruno”. Il sodalizio dichiara di aver preso atto che “il sindaco, nonostante fino a qualche tempo fa dimostrasse parere totalmente contrario, in sede di Consiglio, ha dichiarato che il sito su cui edificare la Casa della comunità, per accordi avuti con la Regione e con i tecnici dell’Asp di Vibo, è stato individuato nell’area adiacente il nosocomio, di proprietà della stessa Azienda sanitaria”. Gli esponenti del Comitato sostengono che “i componenti del Consiglio comunale si sono dati appuntamento per sottoscrivere un documento dal quale emergerà in maniera chiara, univoca ed unitaria, la volontà di allocare la Casa della comunità fuori dal presidio ospedaliero”. Il Comitato chiede altresì che in tale documento sia “prevista la piena realizzazione del Dca n. 30 e del successivo Atto aziendale dell’Asp approvato nel giugno del 2016” e ribadisce “l’esigenza di pervenire ad una soluzione in tempi celeri al fine di evitare il reale rischio della perdita di servizi sanitari assolutamente necessari per la popolazione del comprensorio delle Serre”.