Serra, il Comitato “San Bruno” chiede al Comune di mettere a disposizione dell’Asp le case albergo come soluzione alloggiativa per i medici cubani

Il Comitato “San Bruno” entra negli aspetti tecnici e materiali delle questioni legate all’ospedale e propone interventi volti a superare alcune difficoltà. In considerazione delle “difficoltà da parte dell’Asp di reperire gli alloggi per i medici cubani” in servizio all’ospedale “San Bruno”, il sodalizio ha infatti inviato una missiva a firma del suo presidente Rocco La Rizza al sindaco Alfredo Barillari ed ai capigruppo consiliari Antonio Procopio e Biagio Figliucci per chiedere di “mettere a disposizione dell’Asp, concordando le modalità più congeniali, le case albergo”.

La valutazione dovrà ora essere effettuata dall’Amministrazione comunale che dovrà verificare l’effettiva praticabilità della soluzione.

Va specificato che l’operato dei medici cubani ha incontrato il favore dei pazienti che hanno interpretato la loro presenza come una prima soluzione rispetto alla carenza di queste fondamentali figure professionali. La comunità continua comunque a chiedere un potenziamento del presidio ospedaliero rivendicando il proprio diritto alla tutela della salute.