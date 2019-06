Serra. Il “bomber” Michele Zaffino nominato coordinatore dei giovani di “In alto volare”

Importante segnale di crescita del gruppo “In alto volare”. Il coordinatore Giuseppe De Raffele, a seguito di “approfondita interlocuzione” con i componenti del movimento e dopo una serie di “proficui confronti” con l’interessato, ha nominato Michele Zaffino coordinatore dei giovani.



Il 24enne è molto noto nell’ambito sportivo locale e regionale per via delle sue performances nel rettangolo di gioco: nell’ultima stagione ha infatti messo a segno 32 reti in 14 partite con la maglia della Serrese e svolge inoltre il ruolo di istruttore per l’Asd “San Bruno”, associazione che sta per avviare la collaborazione con gli osservatori del Perugia, squadra che milita in Serie B.

“Comincio questa esperienza – ha commentato Zaffino – carico di entusiasmo e desideroso di dare un valido contributo in termini di idee al gruppo nel quale mi riconosco ed alla mia città. Il mio impegno si concentrerà soprattutto nel settore sociale ed in quello dello sport. Meritocrazia, trasparenza, correttezza: sono questi i principi ai quali sarà ispirata la mia azione. Ringrazio tutto il gruppo per la fiducia che mi è stata accordata”.

“Con questa indicazione – ha affermato De Raffele – prosegue il nostro percorso di radicamento e crescita. Riteniamo di aver fatto un’ottima scelta puntando su un giovane sincero e deciso, che condivide i nostri valori, apprezzato per la sua genuinità”.