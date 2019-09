Serra, il 21 settembre “Giornata del territorio” e premiazione del concorso di poesia“Mastro Bruno cerca discepoli nel mondo”

“Per Serra San Bruno e tutto il territorio delle Serre – a giudizio del Comitato Civico ‘Mastro Bruno’ – è sempre più urgente riprendersi il primato quale sede naturale di un polo culturale, che possa superare anche i confini troppo stretti del territorio montano, valorizzando al meglio le sue peculiarità, il suo valore storico-architettonico e paesaggistico. Ciò non può prescindere dal coinvolgimento di artisti, musicisti, poeti, scrittori e giornalisti ed anche di amministratori e politici, per una nuova narrazione del territorio serrese che punti sul racconto della bellezza e sulla sua promozione. È in questo contesto che si colloca il pur modesto operare del Comitato Civico “Mastro Bruno” che non ha il solo obiettivo di rivalutare il poeta–scalpellino serrese ma anche quello di elevare il livello dell’azione amministrativa e di migliorare la qualità della proposta di promozione socio-culturale”. “A tanto mira – spiegano i componenti del sodalizio- la 2^ Edizione del Concorso Internazionale di Poesia ‘Mastro Bruno cerca discepoli e ambasciatori nel mondo’ dedicato al poeta Bruno Pelaggi, dal 2015 inserito nella prestigiosa Enciclopedia Treccani per merito del professor Gabriele Scalessa di Roma e con la collaborazione del poeta e giornalista serrese Mimmo Stirparo. Una rassegna letteraria ideata e organizzata, nell’ambito del Progetto ‘Domenico Aspro’, dal Comitato Civico “Mastro Bruno” guidato dall’infaticabile Giacinto Damiani e patrocinata dal Comune di Serra San Bruno, da Radio Serra, dal Parco Naturale Regionale delle Serre e dall’Associazione Aval.

Pertanto nella Città della Certosa è tutto pronto per accogliere centinaia di turisti, poeti cultori e amministratori che verranno il prossimo sabato 21 settembre per la cerimonia di premiazione dei poeti partecipanti al concorso”.

La Giuria, presieduta dall’avvocato e magistrato onorario emerito Elio Gambino, e formata dai poeti Silvana Costa e Antonio Franzè e dalla scrittrice e linguista Angela Varì, ha ritenuto meritevoli di riconoscimento i seguenti poeti: per la Sezione Lingua: Caterina Tagliani di Sellia Marina e Nunzio Industria di Napoli; per la Sezione Dialetto: Rocco Criseo, di Bova Marina; Giuseppe Antonio Nardo, di Vibo Valentia; Michele Maccarone, di Mileto; Bruno Versace, di Bianco, Carmelo Fiorino, di Palmi e Filippo Scalzi di Isola Capo Rizzuto; per la Sezione Lingua Straniera: Maria Grazia Vai, di Bubbiano. Inoltre una Menzione di merito sarà assegnata a: Fabio Aprea, di Purmerend (Paesi Bassi) e a Salvatore Figliuzzi, di Surrey (Canada). I poeti vincitori, alla presenza anche del presidente onorario della Giuria Mimmo Stirparo, saranno premiati con una targa personalizzata realizzata dal celebre Maestro orafo Michele Affidato di Crotone e con pergamena. Appuntamento sabato 21 settembre a Serra San Bruno, alle ore 16.30, presso il salone dei convegni della sede del Parco Naturale Regionale delle Serre di via Santa Rosellina, 2, nei pressi del Calvario e della Caserma della Compagnia dei Carabinieri.

Nell’ambito della cerimonia di premiazione del concorso letterario, in prosecuzione, sarà celebrata “La giornata del territorio” con la presentazione del libro di Francesco Pungitore “Il mago di Nardodipace” e la consegna di targhe e attestati, alla presenza dei sindaci dei Comuni che ricadono nel territorio serrese e preserrese e di Giuseppe Pellegrino, Commissario dell’Ente Parco delle Serre. Seguirà, presso il Ristorante “La lumera” di via San Brunone di Colonia, la serata folk con musiche del cantautore Bruno Tassone e un momento conviviale con la “Pizza Mastro Bruno” e il “Menù 1837 e dintorni”. L’incontro culturale serrese del 21 settembre sarà presentato e condotto dal giornalista Francesco Pungitore e da Antonio Zaffino di Radio Serra.