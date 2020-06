Serra, igiene e pubblica incolumità: ordinanza del commissario

Il commissario del Comune di Serra San Bruno, Salvatore Guerra, ha emesso un nuovo atto per ordinare quanto segue:

ai proprietari di terreni e ai conduttori di terreni agricoli e non, prospicienti le pubbliche strade o siti in prossimità di boschi o di aree del Demanio Forestale, la rimozione di ogni elemento e condizione che possa rappresentare pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità, in particolare estirpando ed eliminando sterpaglie, cespugli e qualsiasi altro materiale considerato combustibile.

In particolare si ordina: