Serra, i tormenti del Pd continuano. Di Bartolo: “L’inaugurazione della nuova sede non è un’iniziativa unitaria, non parteciperemo”

“In riferimento alla notizia appresa dalla stampa di apertura di una sede del Partito Democratico a Serra San Bruno il prossimo 16 giugno, si rende opportuno precisare che non risulta agli atti di questa Federazione alcuna richiesta in tal senso né apposite comunicazioni alla Segreteria regionale, così come regolarmente avviene da Statuto e nella prassi. Resta bene inteso, come a tutti è noto, che il segretario di federazione, i dirigenti e gli esponenti istituzionali del Partito Democratico partecipano esclusivamente ad iniziative unitarie”.

È quanto afferma il segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Di Bartolo. In sostanza, dunque, i vertici provinciali del Pd non terranno a battesimo l’inaugurazione della nuova sede in quanto considerata esclusiva degli altri esponenti presenti sul territorio.