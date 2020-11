Serra, i positivi salgono a 8: l’annuncio di Barillari

“Oggi sono stati riscontrati due casi di positività al Covid. Entrambe le persone sono in buone condizioni ed erano già in isolamento sotto controllo medico. La mappatura dei contatti diretti è già stata avviata. Anche gli altri sei casi positivi sono in buone condizioni. In totale, quindi, sono otto i casi accertati di positività al Covid”.



Attraverso il report giornaliero, il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, comunica l’incremento dei casi e precisa che “continua il monitoraggio dei ‘casi sospetti’ insieme ai medici di base, un’azione preventiva molto importante alla quale vogliamo affiancare ulteriori strumenti (unità mobili e test rapidi)”.

“Dai numeri provinciali – spiega il primo cittadino – è evidente che stiamo vivendo una fase di espansione del virus: evitiamo occasioni di assembramento e limitiamo gli spostamenti. Cene, pranzi, feste: non possiamo permetterci di sottovalutare potenziali occasioni di contagio.

Evitiamole. Seguire le regole – conclude – è fondamentale, significa rispettare noi stessi e gli altri. Soprattutto le persone più fragili che in questo momento devono essere le più tutelate”.