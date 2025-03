Serra, i movimenti di minoranza esprimono solidarietà a Barillari

“Esprimiamo piena e incondizionata solidarietà al sindaco Alfredo Barillari per il vile atto subito. Fatto di una gravità estrema che non appartiene ad una comunità democratica e civile. Auspichiamo che le forze dell’ordine facciano presto luce su quanto accaduto. Da parte nostra siamo accanto al sindaco e sempre a difesa della legalità e del vivere civile”. È il commento dei consiglieri di minoranza Luigi Tassone, Antonio Procopio, Biagio Figliucci e Vito Regio a seguito dell’episodio, verificatosi in nottata, riguardante l’incendio del sindaco Alfredo Barillari. Anche i componenti di “In movimento” hanno manifestato solidarietà al primo cittadino in questo particolare momento. Inoltre, il movimento “Serra al centro” ha espresso solidarietà e vicinanza nei confronti del sindaco Alfredo Barillari, la cui auto è stata devastata da fiamme, presumibilmente di origine dolosa. “È un gesto deprecabile – afferma il gruppo – che va condannato con forza e determinazione. Auspichiamo che su questo episodio venga fatta luce il più presto possibile e invitiamo il sindaco ad andare avanti senza farsi condizionare”. Solidarietà inoltre dal locale Circolo del Pd che condanna fermamente “eventi che, qualora venisse confermata l’ipotesi dolosa, sono quanto più distanti dall’idea democratica e civile di una comunità. Auspichiamo che le autorità competenti possano presto far luce su quanto accaduto”.