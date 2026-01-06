Serra, i mezzi di un imprenditore edile distrutti dalle fiamme: presentata la denuncia

Un imprenditore edile di Serra San Bruno, Eugenio Mammone, conosciuto per la sua dedizione al lavoro e per l’amore verso la famiglia, è stato colpito da un grave episodio verificatosi nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2026. A Spadola, in località Contato, un incendio ha distrutto un camion da lavoro custodito all’interno di un capannone di sua proprietà.

Il mezzo, regolarmente parcheggiato e chiuso a chiave, è stato trovato completamente arso dalle fiamme alle prime ore del mattino. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l’area.

Il danno economico stimato sarebbe di circa 100mila euro, con pesanti ripercussioni sull’attività lavorativa del 52enne, impegnato quotidianamente in diversi cantieri del territorio.

Mammone ha presentato regolare denuncia alle autorità competenti e le indagini sono attualmente in corso per fare piena luce sull’accaduto.

L’episodio colpisce non solo un mezzo di lavoro, ma incide sulla serenità di un lavoratore autonomo e padre di famiglia, conosciuto come imprenditore che opera nel rispetto delle regole.