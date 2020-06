Serra, i lavori degli alunni della scuola primaria “Azaria Tedeschi” per ricordare Gianni Rodari

A 100 anni dalla nascita e a 40 dalla morte del grande genio della fantasia Gianni Rodari, gli alunni delle classi terze della scuola primaria “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno, in modalità “Didattica a distanza”, insieme alle loro insegnanti Daniela Rende, Filomena Perrotta, Adele La Rizza, Maria Marra, Rosanna Mazzone e Barbara Vinci, hanno voluto ricordarlo recitando alcune sue filastrocche, realizzando un video e dei disegni.



Si tratta di un primo risultato del progetto “A. Rodari”, iniziato in classe e che si spera possa concludersi con altre manifestazioni e prodotti in presenza nel corso del prossimo anno scolastico. Le insegnanti tutte ci tengono a ringraziare tutti i bambini che hanno partecipato “con amore ed entusiasmo impegnandosi al massimo” e così anche i genitori per la pazienza e il supporto offerto.