Serra, i gruppi di minoranza presentano un nuovo soggetto politico: “Via l’Amministrazione del cambio in peggio, noi abbiamo una visione chiara”

Porta aperta a tutti, ma con la consapevolezza della situazione esistente, del percorso da intraprendere e delle responsabilità da assumere. Si è presentato così il movimento nato dalla volontà unificatrice dei consiglieri di “Uniti per Serra” e “Per Serra insieme” nella prima uscita pubblica, step fondamentale e propedeutico alla definizione di quella che sarà la lista.

Doveva essere una manifestazione d’intenti e così è stato, con l’aggiunta di critiche – ora diplomatiche ora urticanti – nei confronti dell’attuale maggioranza.

Dopo il prologo di Luigi Tassone, è stato l’ex sindaco Raffaele Lo Iacono ad introdurre il tema di “una nuova fase che dovrà coinvolgere la gente che tiene alla nostra cittadina” precisando comunque che “non ci sono avversari da abbattere, né stagioni da dimenticare”. Il già primo cittadino ha anche sottolineato che “non ci deve essere anarchia” e che “la comunità è un po’ spenta, con poche iniziative e un’economia che si sta sbriciolando”. Focalizzato sul futuro il ragionamento di Vincenzo Damiani, secondo il quale “con ‘l’Amministrazione del cambiamento in peggio’ ci siamo impoveriti in servizi, in sanità e in persone”. Dunque, “c’è bisogno di mettere la nostra esperienza al servizio della comunità, stimolando la partecipazione”. Concorde Biagio Figliucci che ha rilevato che “le divisioni non hanno senso”, al contrario occorre “puntare sulla condivisione” per “far uscire Serra da una situazione drammatica”. Toni pacati i suoi, ma anche parole ferme verso “un’Amministrazione che si è trincerata nel silenzio nella battaglia per l’ospedale” e che ha portato “Serra a disunirsi dal resto del comprensorio”. Di “secondo tempo” che condurrà fino “al ribaltamento dell’esito delle scorse elezioni” ha parlato Antonio Procopio, che ha biasimato chi “amministra nell’indifferenza, nello sdegno e nell’indifferenza”, per poi fare cenno “all’aumento cospicuo delle indennità degli amministratori che, in una stato di dissesto finanziario, poteva essere destinato a servizi per la collettività”. Dichiarazione di dissesto che non ha evitato “il notevole disavanzo di questi anni” né il concretizzarsi di “700mila euro di debiti fuori bilancio”; indifferenza che ha riguardato il Piano dei boschi ed il Psc “rispolverato solo ad un anno dalle elezioni”. Lame affilate e taglienti per Vito Regio che, senza filtri o acrobazie dialettiche, ha lanciato accuse dirette e ha puntato l’indice contro “un sindaco di facciata, che ha fatto perdere centralità a Serra, che strumentalizza le associazioni”. Regio ha asserito che “negli ultimi 4 anni abbiamo perso 150 residenze all’anno” e ha sostenuto che “la dichiarazione di dissesto è stata devastante” anche perché “dai 14 milioni di euro di debito indicati dall’assessore al Bilancio siamo passati ai soli 4 certificati dall’Osl” per poi tornare alla figura nel mirino: “Barillari ha promesso il distacco da Sorical ma si è seduto al tavolo di Arrical. Il prossimo sindaco dovrà imporsi e non prostrarsi innanzi ai signori della sanità”. Le riflessioni finali sono state affidate a Luigi Tassone che ha alzato il sipario sul “nuovo soggetto politico che aggregherà nuove persone”. “Oggi – ha specificato – non è un punto di arrivo, ma di partenza da un gruppo solido” che si oppone a “un’Amministrazione che si è caratterizzata per aver fatto il contrario di quanto promesso, che si è assoggettata ai politici di turno che vengono solo a carpire qualche consenso, che sulla questione sanitaria si è assoggettata a dirigenti e politici, che non si è staccata da Sorical e non ha ripreso le nostre sorgive, che solo ora riparla di Psc per accattivarsi qualche simpatia, che non ha riaperto la piscina e non ha speso il finanziamento per la ristrutturazione dell’impianto sportivo. E la Snai è ancora ferma”. Insomma, “un’Amministrazione di dilettanti allo sbaraglio, senza programmazione”. Sulla scelta del candidato a sindaco, Tassone ha rimarcato che “siamo capaci di fare passi in avanti, ma anche passi indietro. Sicuramente abbiamo una visione chiara per il nostro paese”. Il primo passo è compiuto, gli effetti di azioni e reazioni suggeriranno il prossimo.