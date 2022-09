Serra, i dubbi di Figliucci: “Amministrazione divisa per questioni politiche, si concentri sui problemi dei cittadini”

“L’attività comunale sembra essere ulteriormente rallentata negli ultimi mesi per via di contrasti di carattere politico all’interno dell’Amministrazione comunale, che hanno creato dei malumori che ormai non sono un mistero”.

A sollevare dubbi sulla compattezza della maggioranza è il consigliere di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci, secondo il quale “il meccanismo alla base delle azioni di chi gestisce il palazzo municipale pare essersi inceppato”.

“Da mesi – sostiene in particolare l’esponente di opposizione – si parla di un rimpasto di Giunta che, però, non si è ancora materializzato e sono sempre più insistenti le voci di dissapori scaturiti dalla netta diversità di vedute. Cosa si nasconde – si domanda – dietro i ripetuti rinvii del rimpasto? C’è qualcosa che i cittadini devono sapere e che invece rimane nascosto? La tanto ostentata unità di ‘Liberamente’ è forse sparita?”.

Figliucci entra ulteriormente nel merito della questione e rimarca gli effetti delle appartenenze partitiche nell’Amministrazione: “ci sono assessori che sono dichiaratamente di Forza Italia e che stanno conducendo la loro campagna elettorale e poi ci sono i vertici che sono orientati verso il centrosinistra. Questo è probabilmente il motivo alla base di queste schermaglie. Mi auguro – conclude – che questo aspetto venga rapidamente messo da parte e che l’Amministrazione comunale usi le proprie energie per dedicarsi alla risoluzione dei problemi della comunità”.