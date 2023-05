Serra, i Carabinieri intensificano i controlli per il rispetto delle zone pedonali

Al fine di proseguire il cammino di sinergia fra Istituzioni per il conseguimento di sempre migliori risultati nell’interesse della comunità, il sindaco Alfredo Barillari ed il comandante della Compagnia dei Carabinieri, capitano Francesco Conigliaro hanno provveduto a concordare una serie di misure volte a migliorare ulteriormente l’ordine e la vivibilità nella cittadina della Certosa. In particolare, è stato stabilito di intensificare i controlli nel centro storico soprattutto in vista dell’ormai prossima riattivazione della Ztl su Corso Umberto I, rispetto alla quale si sta provvedendo alla sistemazione dei pannelli. Va inoltre specificato che i militari hanno già incrementato i controlli nella zona compresa tra il Calvario e la Certosa per la quale è stata disposta la chiusura al traffico veicolare per il fine settimana (ad agosto la chiusura avverrà per tutti i giorni) provvedendo ad infliggere le dovute sanzioni ai trasgressori.